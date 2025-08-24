Погода зміниться: де в Україні завтра пройдуть дощі й стане холодніше

Нагадаємо, що сьогодні у День Незалежності в Україні очікується мінлива погода. У багатьох областях пройдуть дощі з грозами.

Дощі та місцями грози накриють Київщину, Житомирщину, Волинь, Львівщину та Прикарпаття. На заході можливі локальні зливи.