Погода изменится: где в Украине завтра пройдут дожди и станет холоднее

Фото: синоптики предупредили о дождях и похолодании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В понедельник, 25 августа, в Украине ожидается похолодание и локальные дожди. По прогнозу синоптиков, осадки пройдут на западе и местами в центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, кратковременные дожди пройдут ночью на Левобережье, а также местами в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Днем осадки вероятны на Волыни и Ровенщине. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 7-12°, днем 15-20°. В южных областях воздух прогреется до 19-24°.

В Карпатах прохладнее: ночью 3-8°, днем 11-16°.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области 25 августа преимущественно без осадков, лишь ночью местами возможен дождь.

В столице температура ночью 10-12°, днем 18-20°. По области - от 7 до 12° ночью и 15-20° днем.

Напомним, что сегодня в День Независимости в Украине ожидается переменчивая погода. Во многих областях пройдут дожди с грозами.

Дожди и местами грозы накроют Киевскую, Житомирскую, Волынскую, Львовскую области и Прикарпатье. На западе возможны локальные ливни.

