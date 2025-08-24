Погода изменится: где в Украине завтра пройдут дожди и станет холоднее

В понедельник, 25 августа, в Украине ожидается похолодание и локальные дожди. По прогнозу синоптиков, осадки пройдут на западе и местами в центре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, кратковременные дожди пройдут ночью на Левобережье, а также местами в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.
Днем осадки вероятны на Волыни и Ровенщине. На остальной территории - без существенных осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 7-12°, днем 15-20°. В южных областях воздух прогреется до 19-24°.
В Карпатах прохладнее: ночью 3-8°, днем 11-16°.
В Киеве и области 25 августа преимущественно без осадков, лишь ночью местами возможен дождь.
В столице температура ночью 10-12°, днем 18-20°. По области - от 7 до 12° ночью и 15-20° днем.
Напомним, что сегодня в День Независимости в Украине ожидается переменчивая погода. Во многих областях пройдут дожди с грозами.
Дожди и местами грозы накроют Киевскую, Житомирскую, Волынскую, Львовскую области и Прикарпатье. На западе возможны локальные ливни.