Погода здивувала: Карпати засипало снігом майже по пояс

Сніг в Україні

Зима 2025 в Україні була досить теплою. Але холодна погода надолужила згаяне в березні та у квітні.

Наприклад, в Україну прийшло похолодання 15 березня. Воно принесло із собою і сніг. Тоді сніг засипав західні регіони України. Зокрема, зимові опади були помічені на Волині. Негода також прийшла і у Львівську область.

Крім того, сніг в Україні випав 6 квітня. Крім західних регіонів, він засипав Одесу й область, а також дійшов до Києва. Нещодавнє похолодання тримається вже кілька днів.

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