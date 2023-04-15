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Погода здивує температурними контрастами. Синоптик дала прогноз на сьогодні

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Україна, Субота 15 квітня 2023 07:00
Погода здивує температурними контрастами. Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик розповіла про погоду на сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У переддень Великодня, 15 квітня, в Україні спостерігатимуться значні температурні контрасти - від нічних +2...+4 градусів у Харківській, Сумській, Полтавській областях до денних +20....+22 градуси в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Зокрема, за даними синоптика, найтеплішою очікується погода в південній частині України та в прикарпатських областях, протягом дня +15...+20, в Криму до +22 градусів. А найхолоднішою виявиться північна частина України та північний схід, а також Волинь та Рівненська область - впродовж дня +4...+8 градусів.

"На решті території України +10...+13 градусів", - констатувала вона.

Опади

  • дощі сьогодні передбачаються в західних областях, на у Житомирській та Вінницькій областях;
  • дощ, місцями з мокрим снігом очікуються у Харківській, Луганській, Полтавській областях;
  • на решті території України - без опадів.

Сильний вітер

Як зазначила Діденко, характерна особливість цього дня - сильний вітер.

"Пориви південно-східного вітру часом досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду", - додала вона.

Погода у Києві

В столиці сьогодні буде сильний вітер, холодно, вдень +6...+8 градусів.

"Але хоч без дощу, хіба що ввечері", - порадувала синоптик.

Як повідомлялось, жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення ймовірна у період з 13 до 17 квітня.

Нагадаємо, до кінця поточного тижня та на Великдень в Україні очікується дощова погода. Проте вже з понеділка встановиться суха та тепла погода.

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