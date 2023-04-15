Погода удивит температурными контрастами. Синоптик дала прогноз на сегодня

В канун Пасхи, 15 апреля, в Украине будут наблюдаться значительные температурные контрасты - от ночных +2...+4 градусов в Харьковской, Сумской, Полтавской областях до дневных +20....+22 градуса в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Но хоть без дождя, разве что вечером", - порадовала синоптик.

В столице сегодня будет сильный ветер, холодно, днем +6...+8 градусов.

"Порывы юго-восточного ветра будут порой достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду", - добавила она.

В частности, по данным синоптика, самой теплой ожидается погода в южной части Украины и в областях Прикарпатья, в течение дня +15...+20, в Крыму до +22 градусов. А самой холодной окажется северная часть Украины и северо-восток, а также Волынь и Ровенская область - в течение дня +4…+8 градусов.

Как сообщалось, жителей Киева и ряда областей предупредили о возможных подтоплениях дорог и домов. Угроза подтопления возможна в период с 13 по 17 апреля.

Напомним, до конца текущей недели и на Пасху в Украине ожидается дождливая погода. Однако с понедельника установится сухая и теплая погода.

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