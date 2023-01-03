Погода здивує. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні, 3 січня, очікується тепла погода, яка явно випадатиме із зимового "сценарію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
"Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман", - йдеться в повідомленні.
Вітер
південно-західний,з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура
вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.
Як повідомлялось, перший день 2023 року став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.
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