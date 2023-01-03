Погода здивує. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, перший день 2023 року став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.

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