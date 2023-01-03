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Погода удивит. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики рассказали, какая погода будет сегодня в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 3 января, ожидается теплая погода, которая будет явно выпадать из зимнего "сценария".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

"Облачно, без осадков. Ночью и утром в восточных и большинстве центральных областей местами туман", - говорится в сообщении.

Ветер

юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура

ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

Как сообщалось, первый день 2023 года стал аномально теплым даже для весеннего дня, а не то, что для зимы. За сутки было установлено 64 рекорда.

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