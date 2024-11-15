Незвичайно як для листопада. Синоптики дали детальний прогноз на вихідні в Україні

На вихідних, 16-17 листопада, в Україну повернеться тепло. Правда, воно затримається ненадовго, вже на новому тижні сильно похолодає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр"
У суботу, 16 листопада, в Україні буде практично без дощів. Опади ймовірні у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Вночі мороз імовірний у:
Вдень найтепліше буде на півдні, до +9 градусів, у Одеській області. Холодніше всього вдень буде в Луганській області +2....+4, а в Донецькій та Закарпатській областях +3...+5 градусів.
У Києві 16 листопада без опадів, вночі 0...+2, вдень +5...7 градусів.
Погода в Україні 16 листопада (meteo.gov.ua)
У неділю, 17 листопада, дощів не буде по всій Україні. Вночі на заході похолодає. На Закарпатті вдарить мороз -2...-4 градусів, у Чернівецькій -1...-3 градусів. Морозно вночі буде й у Донецькій, Луганській областях до -1 градуса.
Цікаво, що вдень найтепліше буде на заході, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, до +11 градусів. Навіть на півдні максимально буде до +10, як і, наприклад, у Чернігівській, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях. Найхолодніше вдень буде на Харківщині, +4...+6 градусів.
У Києві без дощів та снігу, вночі +2...+4, удень до +10.
Погода в Україні 17 листопада (meteo.gov.ua)
Синоптики попереджають, що вже після 16-17 листопада, на новому тижні в Україні може різко змінитися погода. За даними сноптика Наталки Діденки, в Україні похолодає вже з 21 листопада.
При цьому в більшості областей України очікуються складні погодні умови - сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, сильний, до штормового, вітер, суттєве похолодання.
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