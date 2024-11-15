UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Незвичайно як для листопада. Синоптики дали детальний прогноз на вихідні в Україні

Фото: синоптики дали детальний прогноз на вихідні 16-17 листопада в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На вихідних, 16-17 листопада, в Україну повернеться тепло. Правда, воно затримається ненадовго, вже на новому тижні сильно похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр"

Субота, 16 листопада

У суботу, 16 листопада, в Україні буде практично без дощів. Опади ймовірні у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Вночі мороз імовірний у:

  • Луганській, Чернігівській, Харківській, Сумській областях, до -1;
  • Львівській, Тернопільській, Чернівецькій областях, до -1;
  • Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях, до -1;
  • Закарпатської області до -2 градусів.

Вдень найтепліше буде на півдні, до +9 градусів, у Одеській області. Холодніше всього вдень буде в Луганській області +2....+4, а в Донецькій та Закарпатській областях +3...+5 градусів.

У Києві 16 листопада без опадів, вночі 0...+2, вдень +5...7 градусів.

Погода в Україні 16 листопада (meteo.gov.ua)

Неділя, 17 листопада

У неділю, 17 листопада, дощів не буде по всій Україні. Вночі на заході похолодає. На Закарпатті вдарить мороз -2...-4 градусів, у Чернівецькій -1...-3 градусів. Морозно вночі буде й у Донецькій, Луганській областях до -1 градуса.

Цікаво, що вдень найтепліше буде на заході, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, до +11 градусів. Навіть на півдні максимально буде до +10, як і, наприклад, у Чернігівській, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях. Найхолодніше вдень буде на Харківщині, +4...+6 градусів.

У Києві без дощів та снігу, вночі +2...+4, удень до +10.

Погода в Україні 17 листопада (meteo.gov.ua)

Похолодання в Україні

Синоптики попереджають, що вже після 16-17 листопада, на новому тижні в Україні може різко змінитися погода. За даними сноптика Наталки Діденки, в Україні похолодає вже з 21 листопада.

При цьому в більшості областей України очікуються складні погодні умови - сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, сильний, до штормового, вітер, суттєве похолодання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день