Незвичайно як для листопада. Синоптики дали детальний прогноз на вихідні в Україні

Субота, 16 листопада

У суботу, 16 листопада, в Україні буде практично без дощів. Опади ймовірні у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Вночі мороз імовірний у:

Луганській, Чернігівській, Харківській, Сумській областях, до -1;

Львівській, Тернопільській, Чернівецькій областях, до -1;

Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях, до -1;

Закарпатської області до -2 градусів.

Вдень найтепліше буде на півдні, до +9 градусів, у Одеській області. Холодніше всього вдень буде в Луганській області +2....+4, а в Донецькій та Закарпатській областях +3...+5 градусів.

У Києві 16 листопада без опадів, вночі 0...+2, вдень +5...7 градусів.

Погода в Україні 16 листопада (meteo.gov.ua)

Неділя, 17 листопада

У неділю, 17 листопада, дощів не буде по всій Україні. Вночі на заході похолодає. На Закарпатті вдарить мороз -2...-4 градусів, у Чернівецькій -1...-3 градусів. Морозно вночі буде й у Донецькій, Луганській областях до -1 градуса.

Цікаво, що вдень найтепліше буде на заході, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, до +11 градусів. Навіть на півдні максимально буде до +10, як і, наприклад, у Чернігівській, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях. Найхолодніше вдень буде на Харківщині, +4...+6 градусів.

У Києві без дощів та снігу, вночі +2...+4, удень до +10.

Погода в Україні 17 листопада (meteo.gov.ua)