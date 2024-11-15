Необычно как для ноября. Синоптики дали подробный прогноз на выходные в Украине

В выходные, 16-17 ноября, в Украину вернется тепло. Правда, оно задержится ненадолго, уже на новой неделе сильно похолодает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В субботу, 16 ноября, в Украине будет практически без дождей. Осадки вероятны в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Ночью мороз вероятен в:
Днем теплее всего будет на юге, до +9 градусов, в Одесской области. Холоднее всего днем будет в Луганской области +2....+4, а в Донецкой и Закарпатской областях +3...+5 градусов.
В Киеве 16 ноября будет без осадков, ночью 0...+2, днем +5...7 градусов.
Погода в Украине 16 ноября (meteo.gov.ua)
В воскресенье, 17 ноября, дождей не будет по всей Украин. Ночью на западе похолодает. В частости, на Закарпатье ударит мороз -2...-4 градусов, у Черновицкой - -1...-3 градусов. Морозно ночью будет и в Донецкой, Луганской областях, до -1 градуса.
Интересно, что днем теплее всего будет на западе, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, до +11 градусов. Даже на юге максимально будет до +10, как, например, и в Черниговской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях. Холоднее всего днем будет в Харьковской области, +4...+6 градусов.
В Киеве без дождей и снега, ночью +2...+4, днем до +10.
Погода в Украине 17 ноября (meteo.gov.ua)
Синоптики предупреждают, что уже после 16-17 лноября, на новой неделе в Украине может резко измениться погода. По данным сноптика Наталки Диденко, в Украине похолодает уже с 21 ноября.
При этом в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия - сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, к штормовому, ветер, существенное похолодание.
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