Погода здивує різноманітністю. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"В Україні буде мінлива хмарність. У південно-східній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман", - йдеться у повідомленні.

Вітер, своєю чергою, буде північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, в південній частині та східних областях температура 1-6° тепла (у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 15°.

Погода в Україні 20 жовтня (facebook.com/UkrHMC)