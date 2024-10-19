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Синоптики попереджають про заморозки у Києві

Київ, Субота 19 жовтня 2024 16:16
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Синоптики попереджають про заморозки у Києві Фото: у Києві очікуються заморозки 20 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Києві завтра, 20 жовтня, буде прохолодною. Очікуються нічні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

За прогнозами синоптиків, завтра в Києві очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі 0-2 градуси. У зв'язку з цим у Києві оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Прогноз погоди на завтра

В Укргідрометцентрі зазначають, що 20 жовтня у столиці буде мінлива хмарність. Опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вдень у Києві стовпчики термометрів покажуть близько +10 градусів.

Загалом в Україні завтра майже без дощів, лише у південно-східній частині місцями невеликий дощ. Вночі очікуються сильні заморозки у повітрі до 0-5 градусів, в південній частині та східних областях температура +1 +6 градусів.

Вдень на більшості території України +8 +13, а на Закарпатті та Прикарпатті до +15 градусів.

В Україну протягом цього тижня прийшло похолодання, це збільшує споживання електроенергії громадяни. Але відключення світла поки не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на вихідні.

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