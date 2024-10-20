Погода удивит разнообразием. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"В Украине будет переменная облачность. В юго-восточной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях туман", - говорится в сообщении.

Ветер, в свою очередь, будет северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью сильные заморозки (в воздухе) 0-5°, в южной и восточных областях температура 1-6° тепла (в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 8-13° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье до 15°.

Погода в Украине 20 октября (facebook.com/UkrHMC)