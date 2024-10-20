Погода здивує різноманітністю. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)

Сьогодні, 20 жовтня, в Україні погода здивує своєю раноподібністю. Починаючи від нічних заморозків і дощів, закінчуючи туманами і до 15° на заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"В Україні буде мінлива хмарність. У південно-східній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман", - йдеться у повідомленні. Вітер, своєю чергою, буде північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, в південній частині та східних областях температура 1-6° тепла (у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 15°. Погода в Україні 20 жовтня (facebook.com/UkrHMC)