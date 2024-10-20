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Погода здивує різноманітністю. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 20 жовтня 2024 07:00
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Погода здивує різноманітністю. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 20 жовтня, в Україні погода здивує своєю раноподібністю. Починаючи від нічних заморозків і дощів, закінчуючи туманами і до 15° на заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"В Україні буде мінлива хмарність. У південно-східній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман", - йдеться у повідомленні.

Вітер, своєю чергою, буде північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, в південній частині та східних областях температура 1-6° тепла (у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 15°.

Погода здивує різноманітністю. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 20 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві та області

У Києві та області 20 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, температура вдень 8-13° тепла; у Києві вночі заморозки на ґрунті та у повітрі 0-2°, температура вдень близько 10° тепла.

Як повідомлялося, погода в Києві 20 жовтня буде прохолодною. Очікуються нічні заморозки.

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