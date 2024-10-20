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Погода удивит разнообразием. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 20 октября 2024 07:00
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Погода удивит разнообразием. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 20 октября, в Украине погода удивит своим ранообразием. Начиная от ночных заморозков и дождей, заканчивая туманами и до 15° на западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"В Украине будет переменная облачность. В юго-восточной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях туман", - говорится в сообщении.

Ветер, в свою очередь, будет северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью сильные заморозки (в воздухе) 0-5°, в южной и восточных областях температура 1-6° тепла (в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 8-13° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье до 15°.

Погода удивит разнообразием. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 20 октября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

В Киеве и области 20 октября будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки (в воздухе) 0-5°; температура днем ​​8-13° тепла; в Киеве ночью заморозки на почве и в воздухе 0-2°, температура днем ​​около 10° тепла.

Как сообщалось, погода в Киеве 20 октября будет прохладной. Ожидаются ночные заморозки.

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