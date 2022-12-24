Погода на завтра: в Україну прийдуть "три царя"

У неділю, 25 грудня, в Україні снігово, дощово, тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.
"Три царі - сніг, дощ та тепла погода - прийдуть в Україну на Різдво за григоріанським календарем. Циклон з центром над Кримом та західні атмосферні фронти зумовлять вологу погоду в більшості областей. Випадатиме дощ, переходитиме у мокрий сніг", - розповіла вона.
Водночас за її словами, у східних областях 25 грудня без істотних опадів, лише місцями незначний дощ.
"У другій половині дня неділі в західній частині опади також притихнуть", - констатувала Діденко.
У Києві очікується дощ з переходом у сніг.
"Температура повітря у Києві вночі 0...+1 градус, завтра вдень +1...+3 градуси", - додала синоптик.
Як повідомлялося, погоду в Україні на Новий рік 2023 навряд чи можна буде назвати по-справжньому зимовою.
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