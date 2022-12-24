Погода на завтра: в Украину придут "три царя"

В воскресенье, 25 декабря, в Украине снежно, дождливо, тепло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Три царя - снег, дождь и теплая погода - придут в Украину на Рождество по григорианскому календарю. Циклон с центром над Крымом и западные атмосферные фронты обусловят влажную погоду в большинстве областей. Выпадает дождь, который будет переходить в мокрый снег", - рассказала она.
В то же время, по ее словам, в восточных областях 25 декабря без существенных осадков, лишь местами незначительный дождь.
"Во второй половине дня воскресенья в западной части осадки также притихнут", - констатировала Диденко.
В Киеве будет идти дождь с переходом в снег.
"Температура воздуха в Киеве ночью 0...1 градуса, завтра днем +1...+3 градуса", - добавила синоптик.
Как сообщалось, погоду в Украине на Новый год 2023 вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимней.
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