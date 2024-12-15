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Погода завтра сильно зіпсується. Синоптик дала прогноз в Україні

Україна, Неділя 15 грудня 2024 13:18
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Погода завтра сильно зіпсується. Синоптик дала прогноз в Україні Фото: синоптик попередила про погіршення погоди 16 грудня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 16 грудня, в Україні погода серйозно зіпсується. Водночас днем очікується сильна відлига.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра в Україні очікуються складні погодні умови. У зв'язку із переміщенням атмосферних фронтів із північного заходу Європи, зміною холодної повітряної маси на теплішу, в більшості областей України пройдуть сніг, мокрий сніг та дощ", - розповіла вона.

При проходженні опадів, за словами синоптика, налипатиме мокрий сніг, можлива ожеледь, на дорогах ситуація буде непростою через об'єктивну складність швидкого реагування комунальних служб.

"Температура повітря почне підвищуватися і завтра, 16 грудня, очікується не просто відлига, а протягом дня аж до +4....+7 градусів, лише в східних областях 0....+4 градусів", - зазначила Діденко.

Крім того, одним із найважливіших чинників погоди буде сильний західний та південно-західний вітер. Зокрема, у понеділок скрізь в Україні передбачається штормовий вітер до 15-22 м/с, подекуди до 25 м/с.

Погода у Києві та дати похолодання

У Києві 16 грудня очікується сильний штормовий вітер, до 17-22 м/с, подекуди до 25 м/с.

"Прийде мокрий сніг, який перейде у дощ, на дорогах та тротуарах буде складна ситуація. Температура повітря в столиці завтра, в понеділок, підвищиться до +5 градусів", - попередила синоптик.

Найближче похолодання, за даними Діденко, очікується в Україні, орієнтовно, з 23-24 грудня.

Нагадаємо, буквально нещодавно до України заходила нова хвиля похолодання. Воно тривало недовго, лише 13-14 грудня.

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