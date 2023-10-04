Погода не заважатиме наступу ЗСУ ще до двох місяців, - Кірбі

За словами американського чиновника, погода не заважатиме наступу військових ЗСУ ще протягом 6 - 8 тижнів.

Приблизно за два тижні, зазначає представник Білого дому, погодні умови будуть гіршими, що вплине на ведення бойових дій, і може ускладнити їх.

Кірбі додав, що за ці приблизно 6-8 тижнів "хорошої бойової погоди" Штати хочуть мати впевненість, що Сили оборони України зможуть досягти успіху.

Контрнаступальні дії ЗСУ

Нагадаємо, контрнаступ українського війська активно триває останні кілька місяців. Силам оборони вдалося досягти успіхів по всій довжині фронту, особливо поблизу Бахмута та Запорізької області.

Раніше в британській розвідці зазначали, що звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило ЗСУ до одного з основних маршрутів постачання до Бахмута.

Як нещодавно заявив бригадний генерал Олександр Тарнавський, зима не завадить українському контрнаступу, адже більшість бойових поступів зараз проходять у пішому форматі.

Додамо також, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ також анонсував активні воєнні дії взимку.