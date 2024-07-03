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Погода в Україні завтра: синоптик назвала найспекотніші регіони

Фото: якою буде погода в Україні 4 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 4 липня, в Україні погода буде досить різноплановою. У частині регіонів спека досягне +37 граадусів, найхолодніше буде у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Найближчим часом сильна спека залишатиметься на сході, на півдні та у центральних областях України. Температура повітря досягатиме +32....+37 градусів", - розповіла вона.

Найпрохолодніше буде на заході України.

"Там буде +22...+26 градусів. А північна частина України завтра поділиться: у Житомирській області буде до +27 градусів, у Київській області завтра буде ще вище, до +30, у Чернігівській області також, і у Сумській залишиться сильна спека", - додала Діденко.

Щодо опадів, то короткочасні дощі та грози завтраа можливі на заході і в другій половині дня вони можуть локально пройти на півночі та у центральних областях.

У Києві завтра спекотно, близько +30 градусів, в другій половині дня можливий короткочасний дощ з грозою.  

Погода в Україні

Останніми днями Україну "накрила" спека. Температура повітря в Україні стрімко зросла до +30 градусів й подекуди є суттєво вищою за норму.

Додамо, що синоптики попередили про низку небезпечних природніх явищ, які можуть спостерігатися у деяких регіонах країни впродовж найближчих кількох днів. Детальніше - в матеріалі.

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