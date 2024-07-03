Погода в Україні завтра: синоптик назвала найспекотніші регіони

Завтра, 4 липня, в Україні погода буде досить різноплановою. У частині регіонів спека досягне +37 граадусів, найхолодніше буде у західних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Найближчим часом сильна спека залишатиметься на сході, на півдні та у центральних областях України. Температура повітря досягатиме +32....+37 градусів", - розповіла вона.
Найпрохолодніше буде на заході України.
"Там буде +22...+26 градусів. А північна частина України завтра поділиться: у Житомирській області буде до +27 градусів, у Київській області завтра буде ще вище, до +30, у Чернігівській області також, і у Сумській залишиться сильна спека", - додала Діденко.
Щодо опадів, то короткочасні дощі та грози завтраа можливі на заході і в другій половині дня вони можуть локально пройти на півночі та у центральних областях.
У Києві завтра спекотно, близько +30 градусів, в другій половині дня можливий короткочасний дощ з грозою.
Останніми днями Україну "накрила" спека. Температура повітря в Україні стрімко зросла до +30 градусів й подекуди є суттєво вищою за норму.
Додамо, що синоптики попередили про низку небезпечних природніх явищ, які можуть спостерігатися у деяких регіонах країни впродовж найближчих кількох днів. Детальніше - в матеріалі.
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