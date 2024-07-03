Погода в Україні завтра: синоптик назвала найспекотніші регіони

"Найближчим часом сильна спека залишатиметься на сході, на півдні та у центральних областях України. Температура повітря досягатиме +32....+37 градусів", - розповіла вона.

Найпрохолодніше буде на заході України.

"Там буде +22...+26 градусів. А північна частина України завтра поділиться: у Житомирській області буде до +27 градусів, у Київській області завтра буде ще вище, до +30, у Чернігівській області також, і у Сумській залишиться сильна спека", - додала Діденко.

Щодо опадів, то короткочасні дощі та грози завтраа можливі на заході і в другій половині дня вони можуть локально пройти на півночі та у центральних областях.

У Києві завтра спекотно, близько +30 градусів, в другій половині дня можливий короткочасний дощ з грозою.