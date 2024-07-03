Погода в Украине завтра: синоптик назвала самые жаркие регионы

"В ближайшее время сильная жара будет оставаться на востоке, на юге и в центральных областях Украины. Температура воздуха будет достигать +32...+37 градусов", - рассказала она.

Прохладнее всего будет на западе Украины.

"Там будет +22...+26 градусов. А северная часть Украины завтра поделится: в Житомирской области будет до +27 градусов, в Киевской области завтра будет еще выше, до +30, в Черниговской области также, и в Сумской останется сильная жара", - добавила Диденко.

Что касается осадков, то кратковременные дожди и грозы завтра возможны на западе и во второй половине дня они могут локально пройти на севере и в центральных областях.

В Киеве завтра жарко, около +30 градусов, во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой.