RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Погода в Украине завтра: синоптик назвала самые жаркие регионы

Фото: какой будет погода в Украине 4 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 4 июля, в Украине погода будет достаточно разноплановой. В части регионов жара достигнет +37 градусов, прохладнее всего будет в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В ближайшее время сильная жара будет оставаться на востоке, на юге и в центральных областях Украины. Температура воздуха будет достигать +32...+37 градусов", - рассказала она.

Прохладнее всего будет на западе Украины.

"Там будет +22...+26 градусов. А северная часть Украины завтра поделится: в Житомирской области будет до +27 градусов, в Киевской области завтра будет еще выше, до +30, в Черниговской области также, и в Сумской останется сильная жара", - добавила Диденко.

Что касается осадков, то кратковременные дожди и грозы завтра возможны на западе и во второй половине дня они могут локально пройти на севере и в центральных областях.

В Киеве завтра жарко, около +30 градусов, во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой.

Погода в Украине

В последние дни Украину "накрыла" жара. Температура воздуха в Украине стремительно возросла до +30 градусов и кое-где существенно выше нормы.

Добавим, что синоптики предупредили о ряде опасных природных явлений, которые могут наблюдаться в некоторых регионах страны в ближайшие несколько дней. Детальнее – в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день