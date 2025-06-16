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Погода в Україні сьогодні: де дощитиме, а де буде тепло до +26

Україна , Понеділок 16 червня 2025 07:00
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Погода в Україні сьогодні: де дощитиме, а де буде тепло до +26 Фото: в Україні сьогодні буде тепла погода (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 16 червня, буде переважно сухо та помірно тепло. Короткочасні дощі прогнозують лише на лівобережжі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні, за прогнозами синоптиків, лише на лівобережній частині Україн короткочасні дощі. На решті території країни без опадів.

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах від +21 до +26 градусів. У східних областях через дощі буде прохолодніше - від +18 до +23.
Погода в Україні сьогодні: де дощитиме, а де буде тепло до +26

Погода у Києві

У Києві сьогодні, як і по всій Україні, мінлива хмарність. Опади не прогнозуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень +23 +25 градусів, а у Київській області +21 +26 градусів.
Погода в Україні сьогодні: де дощитиме, а де буде тепло до +26

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, як війна в Україні пришвидшує зміну клімату. Вони відбуваються через збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Зміни стосуються не лише України, вони мають світовий масштаб.

Більше про загрозу природних катаклізмів, зміну клімату та танення льодовиків - в інтерв'ю РБК-Україна.

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