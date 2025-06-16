Погода в Украине сегодня: где будет дождливо, а где тепло до +26

В Украине сегодня, 16 июня, будет преимущественно сухо и умеренно тепло. Кратковременные дожди прогнозируют только на левобережье страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня, по прогнозам синоптиков, лишь на левобережной части Украин кратковременные дожди. На остальной территории страны без осадков.

Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах от +21 до +26 градусов. В восточных областях из-за дождей будет прохладнее - от +18 до +23.



Погода в Киеве

В Киеве сегодня, как и по всей Украине, переменная облачность. Осадки не прогнозируются, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в столице покажут днем +23 +25 градусов, а в Киевской области +21 +26 градусов.

