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Погода в Україні сьогодні: де чекати дощі та сніг

Україна, Понеділок 07 квітня 2025 07:00
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Погода в Україні сьогодні: де чекати дощі та сніг Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 7 квітня. похолодання продовжить впливати на погоду в Україні. На більшій частині території очікуються дощі та сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Хмарно з проясненнями. На сході, південному сході країни невеликий, вдень місцями помірний дощ, температура вдень 6-11° тепла", - йдеться в прогнозі.

На решті території невеликий сніг, лише в Одеській, Миколаївській, вдень і на крайньому заході країни без опадів. Температура вдень 1-4° тепла.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних, західних та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Погода у Києві та області

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла; в Києві заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла.
Погода в Україні сьогодні: де чекати дощі та снігПогода в Україні 7 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Сніг в Україні

В Україні 6 квітня випав сніг. Кадри незвичного явища як для другого місяця весни, викладали жителі різних регіонів країни.

Судячи з кадрів, сніг фіксували на заході України, зокрема, у Львові та на Волині. Сніг випав і в Тернополі, і в Черкасах, а також в Одесі та Подільську Одеської області.

Нагадаємо, в Україну прийшло похолодання і 15 березня. Воно принесло із собою і сніг.

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