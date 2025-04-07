Погода в Україні сьогодні: де чекати дощі та сніг

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)

Сьогодні, 7 квітня. похолодання продовжить впливати на погоду в Україні. На більшій частині території очікуються дощі та сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Хмарно з проясненнями. На сході, південному сході країни невеликий, вдень місцями помірний дощ, температура вдень 6-11° тепла", - йдеться в прогнозі. На решті території невеликий сніг, лише в Одеській, Миколаївській, вдень і на крайньому заході країни без опадів. Температура вдень 1-4° тепла. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних, західних та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с. Погода у Києві та області На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла; в Києві заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла.

Погода в Україні 7 квітня (facebook.com/UkrHMC)