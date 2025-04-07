Погода в Украине сегодня: где ждать дожди и снег

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 7 апреля. похолодание продолжит влиять на погоду в Украине. На большей части территории ожидаются дожди и снег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Облачно с прояснениями. На востоке, юго-востоке страны небольшой, днем местами умеренный дождь, температура днем 6-11° тепла", - говорится в прогнозе. На остальной территории небольшой снег, лишь в Одесской, Николаевской, днем и на крайнем западе страны без осадков. Температура днем 1-4° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в северных, западных и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с. Погода в Киеве и области На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла; в Киеве заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 1-3° тепла.

Погода в Украине 7 апреля (facebook.com/UkrHMC)