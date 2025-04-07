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Погода в Украине сегодня: где ждать дожди и снег

Украина, Понедельник 07 апреля 2025 07:00
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Погода в Украине сегодня: где ждать дожди и снег Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 7 апреля. похолодание продолжит влиять на погоду в Украине. На большей части территории ожидаются дожди и снег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Облачно с прояснениями. На востоке, юго-востоке страны небольшой, днем местами умеренный дождь, температура днем 6-11° тепла", - говорится в прогнозе.

На остальной территории небольшой снег, лишь в Одесской, Николаевской, днем и на крайнем западе страны без осадков. Температура днем 1-4° тепла.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в северных, западных и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла; в Киеве заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 1-3° тепла.
Погода в Украине сегодня: где ждать дожди и снегПогода в Украине 7 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Снег в Украине

В Украине 6 апреля выпал снег. Кадры необычного явления как для второго месяца весны, выкладывали жители разных регионов страны.

Судя по кадрам, снег фиксировали на западе Украины, в частности, во Львове и на Волыни. Снег выпал и в Тернополе и в Черкассах, а также в Одессе и Подольске Одесской области.

Напомним, в Украину пришло похолодание и 15 марта. Оно принесло с собой и снег.

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