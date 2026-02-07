UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Погода в Україні різко зміниться: чого чекати сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз погоди на 7 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україні сьогодні, 7 лютого, у всіх регіонах потеплішає після періоду морозів. Разом із підвищенням температури прийдуть опади та тумани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За словами синоптика, вдень температура повітря коливатиметься від 0 до +4 градусів. На заході буде близько нуля, на півдні +2+5 градусів, у Криму до +6+10 градусів.

Опади у вигляді мокрого снігу або дощу періодично випадатимуть не лише сьогодні, а й неділю.

Потепління у поєднанні з вологою погодою сприятиме утворенню туманів. У зв'язку з цим видимість сьогодні може знижуватися до 300-500 метрів і менше.  

Погода у Києві

У Києві сьогодні можливі тумани, а також періодичний мокрий сніг. Вночі температура становитиме -5-7 градусів, удень -2-4 градуси.

Через потепління лід на дорогах та тротуарах почне підтавати, що може створювати складні умови як для водіїв, так і для пішоходів.

Коли в Україну повернуться морози

У неділю вдень в Україну почне заходити холодніше повітря, а на півночі ввечері температура може знизитися до -6-9 градусів. У Києві в ніч на неділю та вдень очікується -4-7 градусів, а ввечері похолоднішає до -9.

За прогнозом Діденко, у період з 9 по 11 лютого в Україну знову прийдуть морози. Наступне потепління очікується вже 12 лютого.

 

Нагадаємо, раніше метеороли оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць зими.

Також останніми днями дехто з українців міг помітити незвичне зимове явище - кристалічну паморозь. Дерева, дроти та будівлі вкрилися тонкими крижаними візерунками, які виглядають майже казково.

Що таке кристалічна паморозь, чому вона з’являється саме за певних погодних умов і чим відрізняється від звичайного інею - читайте у матеріалі РБК-Україна.

