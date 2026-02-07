Погода в Україні різко зміниться: чого чекати сьогодні

В Україні сьогодні, 7 лютого, у всіх регіонах потеплішає після періоду морозів. Разом із підвищенням температури прийдуть опади та тумани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
Читайте також: Атлантика принесла потепління та сильний сніг: синоптик назвала точну дату похолодання
За словами синоптика, вдень температура повітря коливатиметься від 0 до +4 градусів. На заході буде близько нуля, на півдні +2+5 градусів, у Криму до +6+10 градусів.
Опади у вигляді мокрого снігу або дощу періодично випадатимуть не лише сьогодні, а й неділю.
Потепління у поєднанні з вологою погодою сприятиме утворенню туманів. У зв'язку з цим видимість сьогодні може знижуватися до 300-500 метрів і менше.
У Києві сьогодні можливі тумани, а також періодичний мокрий сніг. Вночі температура становитиме -5-7 градусів, удень -2-4 градуси.
Через потепління лід на дорогах та тротуарах почне підтавати, що може створювати складні умови як для водіїв, так і для пішоходів.
У неділю вдень в Україну почне заходити холодніше повітря, а на півночі ввечері температура може знизитися до -6-9 градусів. У Києві в ніч на неділю та вдень очікується -4-7 градусів, а ввечері похолоднішає до -9.
За прогнозом Діденко, у період з 9 по 11 лютого в Україну знову прийдуть морози. Наступне потепління очікується вже 12 лютого.
Нагадаємо, раніше метеороли оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць зими.
Також останніми днями дехто з українців міг помітити незвичне зимове явище - кристалічну паморозь. Дерева, дроти та будівлі вкрилися тонкими крижаними візерунками, які виглядають майже казково.
Що таке кристалічна паморозь, чому вона з’являється саме за певних погодних умов і чим відрізняється від звичайного інею - читайте у матеріалі РБК-Україна.