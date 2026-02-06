Атлантика принесла потепління та сильний сніг: синоптик назвала точну дату похолодання

На зміну лютим морозам пришли сніг і поривчатий вітер. Складні погодні умови збережуться в різних регіонах України сьогодні, 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

Як зазначила синоптик, сильні морози поки що відступили, волога та тепліша Атлантика посипає Україну снігом, вітер від протистояння східного антициклону та західної циклонічності посилюється, температура повітря подекуди вже показує маленькі"плюси".

За прогнозом Діденко, сьогодні очікується сніг та мокрий сніг, на заході та півдні місцями з дощем. На сході істотних опадів не передбачається.

Температура повітря вночі становитиме:

на півночі та в центрі -3…-8 градусів,

на сході -8…-12,

на заході та півдні близько нуля.

Вдень по країні -2…+7 градусів, на заході та півдні -1…+3, а на Закарпатті та в Криму +2…+8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується періодичний сніг та сильний південно-східний вітер. Температура вночі -3…-6 градусів, вдень -3…-6 градусів. Синоптики попереджають, що через вітер відчуття холоду буде сильніше.

Коли похолодає

Надалі в Україні очікується порівняно тепліша погода з опадами, а з 9 по 11 лютого прогнозують похолодання через активізацію антициклону.