ua en ru
Пт, 06 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Атлантика принесла потепління та сильний сніг: синоптик назвала точну дату похолодання

П'ятниця 06 лютого 2026 07:00
UA EN RU
Атлантика принесла потепління та сильний сніг: синоптик назвала точну дату похолодання Фото: синоптик дала прогноз погоди на 6 лютого та назвала дату похолодання (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На зміну лютим морозам пришли сніг і поривчатий вітер. Складні погодні умови збережуться в різних регіонах України сьогодні, 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Читайте також: Січень вразив: яке диво природи помітили українці під час сильних морозів (фото)

Погода в Україні

Як зазначила синоптик, сильні морози поки що відступили, волога та тепліша Атлантика посипає Україну снігом, вітер від протистояння східного антициклону та західної циклонічності посилюється, температура повітря подекуди вже показує маленькі"плюси".

За прогнозом Діденко, сьогодні очікується сніг та мокрий сніг, на заході та півдні місцями з дощем. На сході істотних опадів не передбачається.

Температура повітря вночі становитиме:

  • на півночі та в центрі -3…-8 градусів,
  • на сході -8…-12,
  • на заході та півдні близько нуля.

Вдень по країні -2…+7 градусів, на заході та півдні -1…+3, а на Закарпатті та в Криму +2…+8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується періодичний сніг та сильний південно-східний вітер. Температура вночі -3…-6 градусів, вдень -3…-6 градусів. Синоптики попереджають, що через вітер відчуття холоду буде сильніше.

Коли похолодає

Надалі в Україні очікується порівняно тепліша погода з опадами, а з 9 по 11 лютого прогнозують похолодання через активізацію антициклону.

Атлантика принесла потепління та сильний сніг: синоптик назвала точну дату похолодання

Нагадаємо, нещодавно Укргідрометцентр пояснив, чи впливає зимова погода на погіршення якості повітря та його забруднення у містах.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого та пояснили, яким може бути останній місяць зими в цілому.

А ще стало відомо, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Трамп захотів перейменувати ключові у США вокзал та аеропорт на його честь: ідею відхилили
Трамп захотів перейменувати ключові у США вокзал та аеропорт на його честь: ідею відхилили
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ