Погода в Україні 4 квітня: синоптики дали детальний прогноз

Похолодання зі снігом в Україні

6-7 квітня в Україну зайде похолодання. Спочатку воно захопить західні, Вінницьку, Житомирську, Київську та Чернігівську області. Там випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу. Сніг може утворювати кучугури до 15 см, на дорогах ожеледиця.

Крім того, у західних областях очікується посилення вітру до 15-20 м/с. Зниження нічної температури до заморозків 0-6°, в Карпатах до 10° мороза.

А 8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода пошириться на більшу частину території України.

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