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Погода в Україні 4 квітня: синоптики дали детальний прогноз

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 квітня, буде тепло, до 19° і майже без дощів. Але вже найближчими днями очікується похолодання зі снігом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"4 квітня погоду більшості областей України визначатиме поле підвищеного тиску, лише на півдні країни відчуватиметься вплив атмосферного фронту", - йдеться у повідомленні.

Над Україною знаходитиметься помірно тепла повітряна маса. Мінлива хмарність. Без опадів, лише на півдні країни місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вдень 14-19°; в Карпатах вдень 9-14° тепла.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вдень 14-19°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.

Погода в Україні 4 квітня (.facebook.com/UkrHMC)

Похолодання зі снігом в Україні

6-7 квітня в Україну зайде похолодання. Спочатку воно захопить західні, Вінницьку, Житомирську, Київську та Чернігівську області. Там випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу. Сніг може утворювати кучугури до 15 см, на дорогах ожеледиця.

Крім того, у західних областях очікується посилення вітру до 15-20 м/с. Зниження нічної температури до заморозків 0-6°, в Карпатах до 10° мороза.

А 8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода пошириться на більшу частину території України.

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