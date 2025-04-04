Погода в Украине 4 апреля: синоптики дали подробный прогноз

Похолодание со снегом в Украине

6-7 апреля в Украину зайдет похолодание. Сначала оно захватит западные, Винницкую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области. Там будут выпадать умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и снега. Снег может образовывать сугробы до 15 см, на дорогах гололедица.

Кроме того, в западных областях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Снижение ночной температуры до заморозков 0-6°, в Карпатах до 10° мороза.

А 8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода распространится на большую часть территории Украины.

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