Погода в Украине 4 апреля: синоптики дали подробный прогноз

Сегодня, 4 апреля, будет тепло, до 19° и почти без дождей. Но уже в ближайшие дни ожидается похолодание со снегом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"4 апреля погоду большинства областей Украины будет определять поле повышенного давления, только на юге страны будет ощущаться влияние атмосферного фронта", - говорится в сообщении.
Над Украиной будет находиться умеренно теплая воздушная масса. Переменная облачность. Без осадков, лишь на юге страны местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура днем 14-19°; в Карпатах днем 9-14° тепла.
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Температура днем 14-19°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.
Погода в Украине 4 апреля (.facebook.com/UkrHMC)
6-7 апреля в Украину зайдет похолодание. Сначала оно захватит западные, Винницкую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области. Там будут выпадать умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и снега. Снег может образовывать сугробы до 15 см, на дорогах гололедица.
Кроме того, в западных областях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Снижение ночной температуры до заморозков 0-6°, в Карпатах до 10° мороза.
А 8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода распространится на большую часть территории Украины.
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