Погода в Украине завтра существенно ухудшится

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

24 июля в Украине ожидаются дожди и грозы

Погода в Украине завтра, 24 июля, существенно ухудшится, страну накроют дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Синоптик отметила, что завтра над Украиной будет нависать линия воздушных потоков, которые сходятся или вливаются или в одну точку или в одну линию. При такой синоптической ситуации формируются кучево-дождевые облака, выпадают дожди и гремят грозы. Местами возможны ливни и шквалы. Диденко добавила, что так будет 24 июля практически во всех областях.

"Южная часть Украины, правда, будет принадлежать сухой солнечной погоде, лишь на юге Крыма есть вероятность дождя с грозой. Температура воздуха в среду составит +23+26 градусов, на юге и востоке, а также в Днепре и районах ожидается +26+30 градусов", - сообщила она.

В столице завтра возможны кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется до +25, ночью температура опустится до +13 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 23 июля, почти всю Украину накроют дожди и грозы. В целом дождливая погода продержится в Украине до конца недели.