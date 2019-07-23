Погода в Україні завтра суттєво погіршиться

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

24 липня в Україні очікуються дощі та грози

Погода в Україні завтра, 24 липня, суттєво погіршиться, країну накриють дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Синоптик зазначила, що завтра над Україною зависатиме лінія повітряних потоків, які сходяться чи вливаються або в одну точку або в одну лінію. За такої синоптичної ситуації формуються купчасто-дощові хмари, випадають дощі та гримлять грози. Місцями можливі зливи та шквали. Діденко додала, що так буде 24 липня практично в усіх областях.

"Південна частина України, щоправда, належатиме сухій сонячній погоді, лише на півдні Криму є ймовірність дощу з грозою. Температура повітря у середу становитиме +23+26 градусів, на півдні та сході, а також у Дніпрі та районах очікується +26+30 градусів", - повідомила вона.

У столиці завтра можливі короткочасні дощі та грози, вдень повітря прогріється до +25, вночі температура опуститься до +13 градусів.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 липня, майже всю Україну накриють дощі та грози. Загалом дощова погода протримається в Україні до кінця тижня.