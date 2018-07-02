Погода в Украине: завтра на севере ожидается небольшой дождь, температура до +28

В Киеве завтра без осадков и до +20 градусов тепла днем

В Украине завтра, 3 июля 2018 года, на севере ожидается небольшой дождь, на остальной территории страны осадков не ожидается, температура до +28 градусов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометцентра в Facebook.

"3 июля в Украине без осадков, лишь в северной части местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, завтра ночью в Украине ожидается от +7 до +12 градусов тепла, днем в основном от +17 до +22 градусов. Вместе с тем, в южных областях температура воздуха ночью поднимется до +18 градусов, днем ожидается от +23 до +28 градусов.

В Киеве завтра без осадков и до +20 градусов тепла днем.

Фото: прогноз на 3 июля (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 2 июля 2018 года, до конца суток ожидается сильный ветер.

Отметим, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные дожди, что приводит к повышению уровней воды в реках, подтоплению домов, дворов, улиц. Кроме того, из-за сильных дождей в Украине обесточены населенные пункты. Так, по состоянию сегодня на утро, в Украине насчитывалось 42 населенных пункта без света.