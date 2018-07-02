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Погода в Україні: завтра на півночі очікується невеликий дощ, температура до +28

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 14:34
Ілюстративне фото (Pixabey)
Ілюстративне фото (Pixabey)

У Києві завтра без опадів та до +20 градусів тепла вдень

В Україні завтра, 3 липня 2018 року, на півночі очікується невеликий дощ, на іншій території країни опадів не очікується, температура до +28 градусів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укргідрометцентру у Facebook.

"3 липня в Україні без опадів, лише у північній частині місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

За інформацією синоптиків, завтра в вночі в Україні очікується від +7 до +12 градусів тепла, вдень переважно від +17 до +22 градусів. Разом з тим, у південних областях температура повітря вночі підніметься до +18 градусів, вдень очікується від +23 до +28 градусів.

У Києві завтра без опадів та до +20 градусів тепла вдень.

Фото: прогноз на 3 липня (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 2 липня 2018 року, до кінця доби очікується сильний вітер.

Відзначимо, останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні дощі, що призводить до підвищення рівнів води в річках, підтоплення будинків, дворів, вулиць. Крім того, через сильні дощі в Україні знеструмлено населені пункти. Так, станом сьогодні на ранок, в Україні налічувалося 42 населених пункти без світла.

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Теги публікації: Гідрометцентр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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