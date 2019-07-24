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Погода в Украине завтра будет самой холодной в Европе


В четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке, в центре

Погода в Украине: 25 июля будет холодно, в западных, восточных, центральных областях пройдут дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, Украина в четверг будет чуть ли не самой холодной страной Европы в тот самый момент, когда во Франции температура воздуха до и за +40 градусов.

"Западная Европа будет едва дышать от сильной жары, на юге и в центре континента также жара, даже в северных Финляндии и Швеции температура воздуха будет достигать +28 и выше градусов", - написала она.

Фото: погода в Украине (facebook.com)

По данным синоптика, в четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке, в центре. На западе дожди ожидаются локальными очагами и незначительные.

"В южной части Украины завтра предполагается сухая солнечная погода.
Температура воздуха днем в четверг будет колебаться в пределах +22+26 градусов, на юге +25+29 градусов", - говорится в сообщении.

Диденко отмечается, что в Киеве 25-го июля вероятен кратковременный дождь и гроза.

"Быстрее - днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов. Сочувствуем французам, наслаждаемся своей погодой", - написала она.

Напомним, погода в Украине на 24 июля способствует сохранению уровня пожарной опасности. По данным синоптиков, 24-25 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

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