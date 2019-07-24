Сегодня в Украине похолодает

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западной и восточной, северной и южной частях страны сегодня дожди

Погода в Украине: 24 июля дожди накроют всю территорию страны, температура воздуха опустится до +28. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западной и восточной, северной и южной частях страны сегодня дожди. В западных областях температура воздуха днем достигнет +23+25, ночью ожидается +13+15. В центре страны температура воздуха днем тоже +23+25, ночью ожидается +14+16.

Синоптики отмечают, что на востоке страны температура воздуха достигнет +24+26, ночью ожидается +15+17. В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях температура воздуха днем достигнет +26+29, а ночью ожидается +16+18. В Крыму и Крымской области также дожди. Температура воздуха днем достигнет +26+29, а ночью ожидается +17+19.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в Киеве сегодня также дожди и грозы. Температура воздуха днем опустится до +22+24, а ночью ожидается +13+15.