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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Новости » Общество    24.07.2019 - 08:43
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

В южных, восточных, центральных и частично западных областях чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Украине 24 июля способствует сохранению уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 24-25 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, РБК-Украина, писало прогноз погоды на сегодня. В западной и восточной, северной и южной частях страны сегодня дожди. Температура воздуха в южных областях опустится до +28. Температура воздуха в центре Украины достигнет +24+26.

По прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем опустится до +22+24, а ночью ожидается +13+15. В Крыму и Крымской области также ухудшится погода. Температура воздуха днем достигнет +26+29.

Отметим, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине сегодня существенно ухудшится. Над Украиной будет нависать линия воздушных потоков, которые сходятся или вливаются или в одну точку или в одну линию. При такой синоптической ситуации формируются кучево-дождевые облака, выпадают дожди и гремят грозы.

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