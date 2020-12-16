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Погода в Украине на три дня: без осадков, местами туман и гололедица

Автор: РБК-Украина

В Украине 17-19 декабря существенных осадков не ожидается. На северо-востоке местами гололедица и туман.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

В следующие трое суток в большинстве областей Украины не будет существенных осадков. Только 19 декабря на северо-востоке страны местами пройдет небольшой мокрый снег.

Ночью и утром на Правобережье местами будет наблюдаться туман, на дорогах северо-восточных областей местами гололедица.

Температура ночью и днем ​​будет колебаться от -3 до +3 градусов (ночью в восточных областях от 0 до -5 градусов, днем ​​на крайнем юге и западе страны +3 +6 градусов).

Напомним, в Украине по состоянию на утро 16 декабря без света из-за непогоды остаются 120 населенных пунктов в Черниговской области.

РБК-Украина писало, что погода в Украине сегодня окажется под влиянием антициклона Yadigar. Он разгуляется по стране, оттеснив атмосферный фронт на восток. Благодаря антициклону будет преобладать сухая погода. Точнее, почти сухая, поскольку ожидаются туманы, но вот снега и ледяных дождей уже не будет.

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