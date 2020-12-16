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В Украине без света остаются 120 населенных пунктов

Украина, Среда 16 декабря 2020 09:02
В Украине без света остаются 120 населенных пунктов
Фото: линия электропередачи (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине по состоянию на утро 16 декабря без света остаются 120 населенных пунктов в Черниговской области. Причиной отсутствия электричества стала непогода.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили спасатели, в результате осложнения погодных условий с 14 на 15 декабря - мокрый снег, порывы ветра, сработала система защиты линий электропередач. В связи с этим населенные пункты были обесточены.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в результате непогоды с 14 на 15 декабря оказались без света 234 населенных пункта в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Отметим, сегодня, 16 декабря, на востоке Украины ожидается снег с дождем, а на всей остальной территории будет наблюдаться пасмурная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +4, ночью ударят заморозки.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили о тумане в западных, северных, центральных и Одесской областях 16 декабря. Также ожидается гололедица.

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