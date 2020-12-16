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Погода в Україні на три дні: без опадів, місцями туман і ожеледиця

Автор: РБК-Україна

В Україні 17-19 грудня істотних опадів не очікується. На північному сході подекуди ожеледиця та туман.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

В наступні три доби в більшості областей України не буде істотних опадів. Лише 19 грудня на північному сході країни місцями йтиме невеликий мокрий сніг.

Вночі та вранці на Правобережжі місцями спостерігатиметься туман, на дорогах північно-східних областей подекуди ожеледиця.

Температура вночі та вдень коливатиметься від -3 до +3 градусів (вночі у східних областях від 0 до -5 градусів, вдень на крайньому півдні та заході країни +3 +6 градусів).

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 16 грудня без світла через негоду залишаються 120 населених пунктів в Чернігівській області.

РБК-Україна писало, що погода в Україні сьогодні опиниться під впливом антициклону Yadigar. Він розгуляється по країні, відтіснивши атмосферний фронт на схід. Завдяки антициклону буде переважати суха погода. Точніше, майже суха, позаяк очікуються тумани, але от снігу та крижаних дощів вже не буде.

Прогноз погоди
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