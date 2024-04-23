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Погода на сьогодні. Де в Україні буде найтепліше і найхолодніше

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 23 квітня, в Україні буде без опадів. А ось температура повітря місцями буде відрізнятись кардинально, в залежності від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"23 квітня найтепліше буде на півдні та південному сході України, вдень +16...+20 градусів. Найхолодніше - у північній частині, +12....+15 градусів", - розповіла Діденко.

Крім того, за її даними, на заході, у центральних областях передбачається помірно теплий день, +14...+17 градусів.

Впродовж дня, як зазначила синоптик, переважно сухо, хіба у Чернігівській та Полтавській областях "трохи понакрапає".

"У Києві вдень опадів не очікується. Вдень +12...+14 градусів", - додала вона.

Як зазначили синоптики "Укргідрометцентру" вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. На високогір'ї Карпат вдень без опадів, температура вдень 0...+5 градусів.

Прогноз в Україні на 23 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Минулий тиждень відзначився в Україні, м'яко кажучи, несприятливою погодою. Тиждень був зі значними опадами, нічними заморозками та негодою, яка залишила без світла 76 населених пунктів в шести регіонах України. Цікаво, що у неділю, 21 квітня, в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня.

Зазначимо, що цей робочий тиждень не особливо буде видрізнятися від попереднього, правда до його кінця слід очікувати хороші "плюси", особливо на півдні і на сході. Детальний прогноз на поточний тиждень - в матеріалі РБК-Україна.

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