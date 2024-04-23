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Погода на сегодня. Где в Украине будет теплее и холоднее всего

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 апреля, в Украине будет без осадков. А вот температура воздуха местами будет отличаться кардинально, в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"23 апреля теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины, днем +16...+20 градусов. Холоднее всего - в северной части, +12....+15 градусов", - рассказала Диденко.

Кроме того, по ее данным, на западе в центральных областях предполагается умеренно теплый день, +14...+17 градусов.

В течение дня, как отметила синоптик, преимущественно сухо, разве что в Черниговской и Полтавской областях "немного понакапает".

"В Киеве днем осадков не ожидается. Днем +12...+14 градусов", - добавила она.

Как отметили синоптики "Укргидрометцентра", ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. На высокогорье Карпат без осадков, температура днем 0...+5 градусов.

Прогноз в Украине на 23 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Прошлая неделя отличилась в Украине, мягко говоря, неблагоприятной погодой. Неделя была со значительными осадками, ночными заморозками и непогодой, которая оставила без света 76 населенных пунктов в шести регионах Украины. Интересно, что в воскресенье, 21 апреля, в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков - на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 года для этого дня.

Отметим, что эта рабочая неделя не особо будет отличаться от предыдущей, правда к ее концу следует ожидать хорошие "плюсы", особенно на юге и на востоке. Подробный прогноз на текущую неделю – в материале РБК-Украина.

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