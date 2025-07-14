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Погода у середині літа в Україні: де чекати грози, а де сонце палитиме без зупину

Понеділок 14 липня 2025 11:53
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Погода у середині літа в Україні: де чекати грози, а де сонце палитиме без зупину Фото: погода у середині літа в Україні (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В середині літа, 15 липня, більша частина України залишиться у зоні спеки. Проте у деяких регіонах локально пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

Як зазначила Діденко, 15 липня, погода в Україні суттєво не зміниться: країну продовжить охоплювати спекотна та переважно суха повітряна маса.

За її даними, найвищі температури очікуються на півдні та південному сході +33...+37°C. На сході стовпчики термометрів покажуть +30…+34°C, у центральних областях +28…+33°C, на півночі +27…+30°C. Найсвіжіше буде на заході +24…+28°C.

"Південь, схід, значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси", - повідомила синоптик.

Короткочасні дощі з грозами можливі у західних регіонах. Також є ймовірність локальних опадів уночі та вранці у північних областях.

Погода у Києві

У столиці в ніч на вівторок і вранці можливий локальний дощ та гроза, однак вдень буде сухо та тепло +28…+30°C.

Нагадаємо, нещодавно в українському гідрометеорологічному центрі пояснили, чому погода в Україні - настільки контрастна, а дощі на заході - надзвичайно інтенсивні.

Також керівник Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Роман Туцький у коментарі РБК-Україна повідомив, що підтоплення у Львові стали наслідком не лише надмірних опадів і пояснив, коли ситуація в місті може покращитись.

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