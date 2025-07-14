Погода у середині літа в Україні: де чекати грози, а де сонце палитиме без зупину
В середині літа, 15 липня, більша частина України залишиться у зоні спеки. Проте у деяких регіонах локально пройдуть дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
Як зазначила Діденко, 15 липня, погода в Україні суттєво не зміниться: країну продовжить охоплювати спекотна та переважно суха повітряна маса.
За її даними, найвищі температури очікуються на півдні та південному сході +33...+37°C. На сході стовпчики термометрів покажуть +30…+34°C, у центральних областях +28…+33°C, на півночі +27…+30°C. Найсвіжіше буде на заході +24…+28°C.
"Південь, схід, значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси", - повідомила синоптик.
Короткочасні дощі з грозами можливі у західних регіонах. Також є ймовірність локальних опадів уночі та вранці у північних областях.
Погода у Києві
У столиці в ніч на вівторок і вранці можливий локальний дощ та гроза, однак вдень буде сухо та тепло +28…+30°C.
Нагадаємо, нещодавно в українському гідрометеорологічному центрі пояснили, чому погода в Україні - настільки контрастна, а дощі на заході - надзвичайно інтенсивні.
Також керівник Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Роман Туцький у коментарі РБК-Україна повідомив, що підтоплення у Львові стали наслідком не лише надмірних опадів і пояснив, коли ситуація в місті може покращитись.
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