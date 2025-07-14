ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Погода в середине лета в Украине: где ждать грозы, а где солнце будет палить без остановки

Понедельник 14 июля 2025 11:53
UA EN RU
Погода в середине лета в Украине: где ждать грозы, а где солнце будет палить без остановки Фото: погода в середине лета в Украине (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В середине лета, 15 июля, большая часть Украины останется в зоне жары. Однако в некоторых регионах локально пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Как отметила Диденко, 15 июля, погода в Украине существенно не изменится: страну продолжит охватывать жаркая и преимущественно сухая воздушная масса.

По ее данным, самые высокие температуры ожидаются на юге и юго-востоке +33...+37°C. На востоке столбики термометров покажут +30...+34°C, в центральных областях +28...+33°C, на севере +27...+30°C. Свежее всего будет на западе +24...+28°C.

"Юг, восток, значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе", - сообщила синоптик.

Кратковременные дожди с грозами возможны в западных регионах. Также есть вероятность локальных осадков ночью и утром в северных областях.

Погода в Киеве

В столице в ночь на вторник и утром возможен локальный дождь и гроза, однако днем будет сухо и тепло +28...+30°C.

Напомним, недавно в украинском гидрометеорологическом центре объяснили, почему погода в Украине - настолько контрастная, а дожди на западе - чрезвычайно интенсивные.

Также руководитель Бассейнового управления водных ресурсов рек Западного Буга и Сяна Роман Туцкий в комментарии РБК-Украина сообщил, что подтопления во Львове стали следствием не только чрезмерных осадков и объяснил, когда ситуация в городе может улучшиться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом