Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +32

В Киеве сегодня без осадков

Погода на сегодня: 3 августа 2018 года на всей территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня температура от +25 до +31 градусов, ночью до +17. На севере страны без осадков, от +26 до +28 градусов днем и до +18 ночью, в центральных областях от +26 до +29 днем и до +18 ночью. В восточных областях дневная температура от +27 до +29, ночью - до +19 градусов. На юге солнечно, днем от +28 до +32, ночью - до +22, в Крыму температура поднимется до +30, осадков не ожидается.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня без осадков, днем ожидается от +26 до +28 градусов тепла, ночью от +16 до +18.