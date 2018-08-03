Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +32

У Києві сьогодні без опадів

Погода на сьогодні: 3 серпня 2018 року на всій території України без опадів, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України температура від +25 до +31 градусів, вночі до +17. На півночі країни без опадів, від +26 до +28 градусів вдень і до +18 вночі, в центральних областях від +26 до +29 вдень і до +18 вночі. У східних областях денна температура від +27 до +29, вночі - до +19 градусів. На півдні сонячно, вдень від +28 до +32, вночі - до +22, у Криму температура підніметься до +30, опадів не очікується.

Погода у Києві на сьогодні

сьогодні В Києві без опадів, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла, вночі від +16 до +18.