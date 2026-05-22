Погода "розділить" Україну на вихідних: які регіони відпочинуть від злив, а де - гримітиме

Погода на вихідних в Україні буде неоднорідною. Одні регіони нарешті відпочинуть від дощів, інші ще отримають грози та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
Як пояснила синоптик, у суботу, 23 травня, на захід, північ і частину центральних областей пошириться вплив антициклону, тому в цих регіонах опадів не очікується.
"А ось на решті території атмосферний фронт ще поналиває дощів, гримітиме гроза, можливі шквали і град", - повідомила вона.
У неділю, 24 травня, дощі ще залишаться на сході та південному сході України, а надвечір нові опади можуть підійти на Волинь, Рівненщину та Житомирщину. На решті території опади малоймовірні.
Температура повітря протягом дня становитиме +23+28 градусів, на південному сході збережеться спека до +25+30 градусів.
Також синоптик оприлюднила карту інтенсивності опадів в Україні.
Фото: карта погоди в Україні на 23-24 травня (t.me/PohodaNatalka)
За прогнозом Діденко, у столиці впродовж 23-24 травня нарешті переважатиме суха погода.
"Після сьогоднішньої практично спеки температура повітря дещо осяде, стане свіжіше, у денні години суботи-неділі передбачається +21+23 градуси", - додала вона.
Синоптики попереджають, що після нестабільного травня з грозами та різкими перепадами температур в Україну може прийти спека.
Західні ЗМІ пишуть, що вже наступного тижня Європу може накрити перша масштабна хвиля літньої спеки. У деяких країнах температура повітря здатна наблизитися до рекордних для травня значень.
Україна також готується до спекотного літа. Водночас фахівці застерігають про можливий дефіцит електроенергії через значні пошкодження енергосистеми після російських ударів.
