Погода "розділить" Україну на вихідних: які регіони відпочинуть від злив, а де - гримітиме

Погода в Україні

Як пояснила синоптик, у суботу, 23 травня, на захід, північ і частину центральних областей пошириться вплив антициклону, тому в цих регіонах опадів не очікується.

"А ось на решті території атмосферний фронт ще поналиває дощів, гримітиме гроза, можливі шквали і град", - повідомила вона.

У неділю, 24 травня, дощі ще залишаться на сході та південному сході України, а надвечір нові опади можуть підійти на Волинь, Рівненщину та Житомирщину. На решті території опади малоймовірні.

Температура повітря протягом дня становитиме +23+28 градусів, на південному сході збережеться спека до +25+30 градусів.

Також синоптик оприлюднила карту інтенсивності опадів в Україні.

Фото: карта погоди в Україні на 23-24 травня (t.me/PohodaNatalka)

Погода у Києві

За прогнозом Діденко, у столиці впродовж 23-24 травня нарешті переважатиме суха погода.

"Після сьогоднішньої практично спеки температура повітря дещо осяде, стане свіжіше, у денні години суботи-неділі передбачається +21+23 градуси", - додала вона.