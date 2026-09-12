Погода розділить Україну навпіл: де сильно похолодає і заллють дощі, а де втримається тепло

Де 12 вересня чекають дощі з грозами

У західних, північних та Вінницькій областях, а також вдень у більшості центральних областей очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про помірні, місцями значні дощі, подекуди можливі грози.

Температура повітря у цих регіонах:

вдень на заході та півночі країни - 15-20°

вдень у центральних областях - до 24°.

Фото: якою буде погода 12 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де буде сухо і значно тепліше

На решті території України хмарність очікується мінлива, опадів не прогнозують. Температура тут буде помітно вищою, ніж на заході й півночі країни - 25-30°.

Вітер по всій країні залишиться переважно північно-східним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Негода на вихідних і зміна клімату в Україні

Нагадаємо, синоптики вже попереджали про небезпечну негоду на вихідних - Український гідрометеорологічний центр оголосив жовтий рівень небезпечності через значні дощі у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях.