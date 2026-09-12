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Погода разделит Украину пополам: где сильно похолодает и зальют дожди, а где удержится тепло

07:00 12.09.2026 Сб
2 мин
В части областей объявлен желтый уровень опасности
aimg Елена Чупровская
Фото: какая погода ждет украинцев в субботу, 12 сентября (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

В субботу, 12 сентября, погода в Украине разделит страну пополам: часть областей зальют дожди и грозы, в то время как на остальной территории будет сухо и значительно теплее.

Где 12 сентября ожидаются дожди с грозами

В западных, северных и областных областях, а также днем в большинстве центральных областей ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики предупреждают об умеренных, местами значительных дождях, иногда возможны грозы.

Температура воздуха в этих регионах:

  • днем на западе и севере страны - 15-20°
  • днем в центральных областях – до 24°.

Фото: какой будет погода 12 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где будет сухо и гораздо теплее

На остальной территории Украины облачность ожидается переменной, осадки не прогнозируются. Температура здесь будет заметно выше, чем на западе и севере страны - 25-30°.

Ветер по всей стране останется преимущественно северо-восточным, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ненастье на выходных и изменение климата в Украине

Напомним, синоптики уже предупреждали об опасной непогоде на выходных - Украинский гидрометеорологический центр объявил желтый уровень опасности из-за значительных дождей во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

По прогнозу, в воскресенье, 13 сентября, ливни накроют также Одесскую и Николаевскую области.

Тем временем климатологиня София Садогурская ранее рассказывала об изменении климата в Украине - страна нагревается быстрее среднемировых темпов, а южным регионам все больше угрожает дефицит воды и высыхание малых рек.

По ее словам, летняя жара все чаще чередуется с внезапными ливнями, которые наносят больший вред, чем равномерные дожди.

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