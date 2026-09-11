Небезпечні дощі з грозами на вихідних: коли та які області України накриє негода
Погода в Україні найближчими днями буде контрастна - як за опадами, так і за температурою. В деяких областях очікуються значні дощі й локальні грози, тоді як в інших - осінній комфорт і тепло.
Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди в Україні 12 вересня
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж найближчої доби очікується контрастна й місцями - навіть небезпечна.
Вітер - переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Хмарно з проясненнями 12 вересня буде:
- у західних областях;
- у північних областях;
- у Вінницькій області;
- вдень - в більшості центральних областей.
Там прогнозують помірні, а місцями - й значні дощі. Подекуди - грози.
Температура повітря у цих регіонах очікується:
- вночі - близько +10...+15°С;
- вдень - на заході та півночі - близько +15...+20°С;
- вдень - у центральних областях - до +24°С.
На решті території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю, але без опадів.
Уточнюється, що стовпчики термометрів там можуть підніматись вище:
- вночі +13...+18°С;
- вдень +25...+30°С.
Особливості погоди в Україні в суботу, 12 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Коли та де саме погода очікується небезпечна
Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища - значні дощі - очікуються:
- вночі - у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях;
- вдень 12 вересня - у Київській, Чернігівській та Сумській областях.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.
Українцям нагадали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Небезпечні метеорологічні явища по Україні впродовж 12 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)
До чого готуватись у Києві та області
По території Києва та Київської області погода впродовж 12 вересня очікується хмарна, з проясненнями:
- вночі - помірний дощ;
- вранці та вдень - значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий).
Вітер при цьому прогнозують північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +13...+15°С;
- по області +10...+15°С.
Температура повітря в суботу вдень:
- у Києві +16...+18°С;
- по області +15...+20°С.
Попередження УкрГМЦ для Києва та області (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:
- близько +17°С (в середньому) - 13 вересня;
- близько +19°С (в середньому) - 14 вересня.
В цілому спостерігається тенденція до подальшого зростання денної температури.
Тим часом вночі температура повітря у найближчі кілька діб залишатиметься приблизно на тому ж самому рівні - близько +14°С (з 15 вересня ймовірне зниження на кілька градусів).
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Чи зміниться синоптична ситуація пізніше
Виходячи з прогнозу спеціалістів УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 13-14 вересня - помірні дощі та локальні грози очікуються:
- у більшості центральних областей України;
- у Харківській області;
- в Одеській області;
- в Миколаївській області.
У неділю вдень (13 вересня) ймовірні також значні дощі:
- в Одеській області;
- в Миколаївській області.
На решті території України - переважатиме погода без опадів.
Прогноз погоди по Україні на 12-14 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)
Вітер в ці дні очікується переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Насамкінець температуру повітря прогнозують таку:
- вночі (в середньому по Україні) +8...+16°С;
- вдень (по Україні) +15...+23°С;
- вдень (на півдні та південному сході) +25...+30°С.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.
Крім того, українцям пояснили, чому домашній термометр може "брехати" та як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти.
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