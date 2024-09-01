"Бабине літо" та антициклон. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні

2 вересня погоду в Україні визначатиме антициклон. А перше "бабине літо" вже зайшло на територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Ранок 2 вересня в Україні буде свіжим, +18....+23 градусів, день буде спекотним, +28...+33, вечір знову свіжим", - розповіла вона.

Крім того, антициклон "організує" суху сонячну погоду. Лише у південній частині України та місцями у Дніпропетровській області ймовірні грозові дощі.

Погода у Києві та "бабине літо"

У Києві 2 вересня очікується світлий сонячний день із максимальною температурою до +30 градусів.

До того ж, синоптик зазначила, що перше, молоде "бабине літо", зазвичай, триває з 28 серпня по 11 вересня.