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"Бабине літо" та антициклон. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні

Україна, Неділя 01 вересня 2024 12:59
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"Бабине літо" та антициклон. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні Фото: стало відомо, якою буде погода в Україні 2 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

2 вересня погоду в Україні визначатиме антициклон. А перше "бабине літо" вже зайшло на територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Ранок 2 вересня в Україні буде свіжим, +18....+23 градусів, день буде спекотним, +28...+33, вечір знову свіжим", - розповіла вона.

Крім того, антициклон "організує" суху сонячну погоду. Лише у південній частині України та місцями у Дніпропетровській області ймовірні грозові дощі.

Погода у Києві та "бабине літо"

У Києві 2 вересня очікується світлий сонячний день із максимальною температурою до +30 градусів.

До того ж, синоптик зазначила, що перше, молоде "бабине літо", зазвичай, триває з 28 серпня по 11 вересня.

Погода в Україні у вересні 2024

Вересень - перехідний місяць від літа до осені, якому притаманне загальне зниження температури. Зокрема, як зазначають синоптики, заморозки у вересні 2024 можливі на всій території України.

Як раніше уточнювали в "Укргідрометцентрі", середня місячна температура повітря в Україні у вересні 2024 прогнозується в межах +15...+20 градусів (у Карпатах +13...+14 градусів), що на +2 градуси вище за норму.

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