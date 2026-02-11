Погода різко змінюється: де сьогодні потеплішає і коли чекати опадів

Минулої ночі температура повітря становила від -9 до -13 градусів, на північному сході - до -18 градусів, тоді як на заході та півдні було до -5 градусів.

А ось вдень в більшості областей прогнозують від 0 до -5 градусів, а в західних регіонах і на півдні повітря прогріється до +5 градусів.

Посилиться вітер і місцями пройде мокрий сніг

Через зміну холодних повітряних мас на тепліші в Україні посилиться південний вітер - місцями можливі сильні пориви.

Мокрий сніг очікується у західних областях, а також місцями у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. На решті території істотних опадів не прогнозують.

Погода у Києві

У столиці вночі температура становила близько -10 градусів, вдень прогнозується до -2 градусів. Очікується вітряна погода, збільшення хмарності та місцями можливий невеликий мокрий сніг.

Коли стане тепліше

За прогнозом синоптика, вже з 12 лютого потепління посилиться, і температура повітря поступово підвищуватиметься.